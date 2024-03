Durante los cinco años de vida de AEW, la presencia de mujeres en los shows importantes de la empresa ha lucido cual cupo obligado por el contexto de empoderamiento femenil del que hace gala (de forma un tanto falsaria) la sociedad occidental hoy día.

Así, era necesario que Revolution 2024 contara con un combate más de luchadoras, tras confirmarse el Toni Storm vs. Deonna Purrazzo por el Campeonato Mundial Femenil AEW. Y Tony Khan lo ha hecho oficial: Kris Statlander y Willow Nightingale batallarán contra Julia Hart y Skye Blue.

Y aunque luzca cual inclusión forzosa, la rivalidad existente entre estas duplas tiene una buena construcción, que se remonta a los últimos meses, desde que Hart le arrebatara el Campeonato TBS a Statlander en Full Gear 2023. Durante el más reciente Dynamite, Blue venció a Statlander por interferencia de Hart, acabándose de detonar el choque.

Con el anuncio que nos ocupa, AEW Revolution 2024, a celebrarse mañana 3 de marzo desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU), presenta ahora una decena de encuentros en su cartel.

