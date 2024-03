Henry Cejudo cree que su antiguo rival, Merab Dvalishvili, tiene una clara ventaja sobre Sean O’Malley y Marlon Vera.

Cejudo perdió ante Dvalishvili por decisión unánime en el UFC 298 a principios del mes pasado. Ha perdido dos combates consecutivos desde que se retiró el año pasado tras un largo paréntesis fuera del octágono.

Durante los tres años de ausencia de Cejudo, Dvalishvili ha sido uno de los muchos pesos gallo que se han impuesto en la división. Ha ganado 10 combates seguidos y demostró sus habilidades de elite cuando Cejudo y él se enfrentaron en la jaula.

O’Malley defenderá su título de peso gallo de la UFC contra Vera en el UFC 299, y Dvalishvili es probablemente el siguiente para el ganador. Después de 15 minutos con Dvalishvili, Cejudo cree que Dvalishvili destrozaría a O’Malley o a Vera en un combate a cinco asaltos por el título.

► Henry Cejudo: Merab Dvalishvili vence a Sean O’Malley y Marlon Vera

Durante un reciente segmento en su canal de YouTube, Cejudo explicó por qué Dvalishvili encaja bien contra O’Malley y Vera.

«Obviamente, él tiene la próxima oportunidad por el título, va a estar allí en Miami, Chito vs Sean O’Malley. Estará allí en persona, así que creo que de cualquier manera el ganador o quienquiera que luche contra Merab, será dinero fácil», dijo Cejudo sobre Dvalishvili.

«Su ritmo es demasiado ridículo. A no ser que O’Malley o Chito le alcancen pronto en el primer o segundo asalto, pero he de decir que este tipo puede recibir un golpe y seguir avanzando. Lo he visto ser golpeado por Ricky Simon, y aún así siguió adelante, lo vi ser sacudido por Marlon Moraes y yo mismo por ese loco gancho…

«Este tipo tiene resistencia, hombre, es el momento para que se convierta en un campeón del mundo. Incluso si tuviera que luchar contra Aljamain Sterling, teniendo la oportunidad de estar allí con los dos, él vencería a Sterling, también, realmente lo haría. Creo que el ritmo que llevaría incluso con un tipo como Sterling, creo que se deshace de él. Este tipo, especialmente en una pelea a cinco asaltos, es impresionante».

Dvalishvili se ha ofrecido para ser el refuerzo del UFC 299, aunque no se sabe si la UFC ha concretado sus luchadores de reserva.

O’Malley y Vera son dos de los golpeadores más interesantes de la división de peso gallo de la UFC, pero Dvalishvili tendría una gran ventaja con su lucha. Su implacable ritmo sería un rompecabezas que tanto O’Malley como Vera tendrían que resolver, sobre todo cuanto más se alargue el combate.

Cejudo no elogia a menudo a sus compañeros de peso gallo, lo que demuestra que su elogio de Dvalishvili es particularmente digno de mención. Aunque Cejudo no se da por vencido en su búsqueda de otro título de la UFC, cree que Dvalishvili ocupará pronto el trono.