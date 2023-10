Mucho ha ocurrido desde aquel 5 de septiembre de 2021 en el que Bryan Danielson hizo su primera aparición bajo los focos de AEW, durante el PPV All Out. Hasta dos meses después no supimos por boca de Danielson los detalles de su contrato con la casa Élite.

«Mi contrato es de tres años. Obviamente, tengo que tenerlo todo despejado primero en AEW para luchar en Japón. AEW tiene que ser mi prioridad, pero incluso ahora todavía es complicado ir a Japón con la COVID y esas cosas. Puedo hacer eso, pero para ser justo, WWE también iba a dejar que lo hiciera con el contrato que me ofrecieron, y hablé de ello con Vince [McMahon] porque era una de las cosas que más deseaba. Dije, ‘quiero poder irme y luchar con esos tipos por todo el mundo’, y estuvieron dispuestos a dejarme».

La pregunta que encabeza esta nota se hace propicia. Hace mes y medio, Danielson reveló su pretensión de dejar de competir a tiempo completo el próximo mes de mayo, cuando su hija Birdie cumpla siete años.

Aunque Danielson no fija fecha todavía para un retiro, como confesó a Sports Illustrated.

«En mi mente, eso sería alrededor de agosto del próximo año. Mi hija me preguntará: ‘Papá, ¿vas a dejar de luchar cuando cumpla siete años?’ Y yo le responderé: ‘Bueno, no exactamente cuando cumplas siete años, pero estaré en la recta final’. No tuve la oportunidad de estar en All In este año. Me gustaría tener esa oportunidad el próximo año. Tenemos un espectáculo, WrestleDream, el 1 de octubre en Seattle, donde lucharé contra Zack Sabre Jr. Si hacemos otro el próximo año en Seattle, tal vez sea entonces. Mi hija cumple siete años en mayo, así que es un buen momento para poner punto final».

► El posible último año de Bryan Danielson

Y mi planteada pregunta fue tema de discusión en la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio. Allí, Dave Meltzer expuso que se antoja improbable una renovación de Bryan Danielson con AEW tras esa fecha tope de septiembre de 2024.

«Con suerte podrá terminar en los próximos meses que tenga, le queden los que le queden. No dio un plazo exacto de cuando quiere terminar en el próximo año. Tú sabes, en teoría su contrato acabará en septiembre. Obviamente, Tony [Khan] podría extenderlo, pero Tony Khan no va a jugar sucio si Bryan quiere terminar. Tú sabes, quiere terminar cuando acabe su contrato. Y no hay nada que puedas hacer si el tipo quiere dejarlo».

Actualmente, «The American Dragon» se encuentra de baja por una lesión ocular acaecida el pasado miércoles en AEW Dynamite. Más allá, como recogimos, Danielson quiere luchar en las entregas del 2024 de All In London y WrestleDream. Si bien para poder hacerlo dentro del cartel de esta última, en caso de que volviera a realizarse en octubre, debería extender su contrato.