Damage CTRL, confiadas yendo contra Bianca Belair

IYO SKY va a exponer el Campeonato Femenil WWE ante Bianca Belair en Crown Jewel 2023 mientras que Bayley la enfrentará en el próximo SmackDown. Solo faltaría que Dakota Kai también tuviera su combate con ella, aunque dado que se está recuperándo de una lesión eso no va a suceder; se espera que no vuelva a la acción hasta el año que viene. Y tanto la monarca como The Role Model están confiadas de salir victoriosas.

► La confianza de Damage CTRL

Así lo muestran en el episodio más reciente de WWE SmackDown Lowdown cuando Kayla Braxton les pregunta por ambos enfrentamientos. Primero, The Genius of the Sky comentó lo siguiente hacia el Premium Live Event de Arabia Saudí:

«Tengo un 100 por ciento de confianza, ya vencí a Bianca en SummerSlam. Lo volveré a hacer».

Y después Bayley se extendió un poco más:

«¿Cómo me prepararé para Bianca? Kayla, llevas mucho tiempo aquí, ¿verdad? Bien, me preparo para Bianca de la misma manera en que preparo mi desayuno. Simplemente salgo y lo hago, y es delicioso cada vez. ¿Estoy en lo correcto? Les he preparado el desayuno antes. Mira, conozco a Bianca mejor que nadie. Tuve las primeras luchas de Bianca aquí en Raw y SmackDown. Tuve una lucha Hell in a Cell con Bianca. Hicimos una lucha de última mujer en pie. Hicimos una especie de carrera de obstáculos alrededor del ring donde puso a Otis en su espalda.

«Pero, ¿a quién le importa? La golpeé con una pelota de baloncesto después, ¿vale? Lo que quiero decir es que tengo el número de Bianca, ¿de acuerdo? Ella está en el ring con Bayley, la Modelo a Seguir, la Súper Estrella. No está en el ring con alguien como Becky Lynch, ya saben. Estoy hablando en serio, soy Bayley. Somos Damage CTRL y Bianca no tiene nada que hacer contra nosotras.»