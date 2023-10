AEW puso todo sobre la mesa para mantener a Jade Cargill en su elenco –«[…] Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue, lo que me sorprendió, porque, para ser honesto, llegué a un número que era más alto que su solicitud original […], contaba Tony Khan»- pero al final la luchadora decidió unirse a la WWE, donde tanto ella como todo el mundo esperan que se convierta en una estrella más grande de la lucha libre de lo que podría ser nunca en la empresa All Elite. Podemos hablar de NXT versus Dynamite pero no existe punto de comparación entre las dos compañías.

► La inigualable Jade Cargill

Y de la misma manera, ¿encontrará AEW alguien con quien sustituirla? Muchos podrían decir que esta pregunta es exagerada cuando Cargill solo pasó dos años en la compañía y aún no ha demostrado nada en WWE. Pero sigamos con ella porque su excompañera, y su mayor rival, podríamos decir, Kris Statlander, quien la destronó como Campeona TBS, tiene clara la respuesta: no. Cree que nadie podrá igualar su poder estelar.

«Nadie podrá superarla en eso, la elogio muchísimo. Siempre aportó un gran carisma a todo lo que hizo, no solo en sus grandes luchas en los eventos de pago por visión o en sus importantes defensas de título, sino también en sus promociones y otros segmentos tras bastidores. No se puede negar que es una verdadera estrella, lo es.»

Todavía está por ver qué sucede con Jade Cargill como Superestrella WWE. Ya no solo en cuestión de si tiene éxito o no sino tan solo cuando va a debutar, en qué marca va a trabajar, si es enviada a NXT o al main roster… De momento, ha hecho varias apariciones para poner en claro que la compañía quiere cuidarla y construirla desde ya como una estrella.