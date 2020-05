En la edición de anoche de AEW Dynamite, se celebró una batalla campal para determinar al primer retador de Cody por el Campeonato TNT. El resultado del encuentro fue que Jungle Boy salió victorioso luego de mandar por encima de la tercera cuerda a Orange Cassidy con una muy hermosa Huracarrana. Minutos antes, Cody había salido para decirle al mundo que él es un campeón peleador y defensor, y por ende, hará un reto abierto cada miércoles en el programa.

AEW hizo oficial ayer que Cody vs Jungle Boy tendrá lugar el próximo miércoles. Además, Jimmy Havoc y Kip Sabian se ganaron una oportunidad titular ante "Hangman" Adam Page y Kenny Omega por el Campeonato Mundial de Parejas AEW y también tendrá lugar la próxima semana. La oportunidad se la ganaron en una muy buena lucha ante Scorpio Sky y Frankie Kazarian, aunque un poco con la ayuda de la hermosa Penélope Ford.

Además, Chris Jericho estará en acción ante Colt Cabana, quien curiosamente estuvo muy cerca a él para calmarlo en plena trifulca contra Mike Tyson. Esperemos que Jericho pueda sacar toda la rabia y la frustración que le quedó luego del encontronazo con la leyenda del mundo de los pesos completo en el boxeo. ¿Hará acaso una aparición más para distraer a Jericho? Luce como si los dos se fueran a encontrar en el ring de AEW en un futuro no muy lejano.

.@IAmJericho wanted @MikeTyson. He got him AND @vitorbelfort AND @HenryCejudo AND A WHOLE LOTTA TROUBLE 😱 #AEWDynamite pic.twitter.com/iqvEnqx9Nb