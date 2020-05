Mientras todavía continúa en la NBA, pensando en convertirse en Superestrella en un futuro, Enes Kanter habla de WWE y AEW. Por lo que sabemos, tanto el jugador de baloncesto como la empresa de lucha libre de Vince McMahon tienen interés en alcanzar un acuerdo; mientras que la compañía de Tony Khan no ha mostrado lo mismo, al menos públicamente. Y del mismo modo él tampoco lo ha hecho, parece pensar únicamente en la primera.

Ahora, ¿qué ha dicho? Pues es interesante. Porque cuenta que le han advertido que no se haga demasiado amigo de All Elite Wrestling si quiere firmar con la Gran W. Esto fue lo que comentó en su reciente entrevista en No-Sports Report, sin revelar quien le hizo la advertencia:

"He estado viendo un poco AEW. Pero me han dicho que si alguna vez quiero entrar a WWE mejor no me acerque mucho a ellos. Para mí es cómo: 'Vale, está bien, ¡no lo haré! (risas)".