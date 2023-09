CM Punk ha sido despedido de AEW después de haber tenido problemas con varios de sus hasta hace unas horas compañeros de vestidor: The Young Bucks, Kenny Omega, Adam Page, Jack Perry… Y también William Regal. The Best in the World ha sido alguien que ha impulsado notablemente la compañía All Elite pero también quien la ha revolucionado en el mal sentido. No pretende decir esto que él sea el culpable de todo, ni mucho menos. Pero vamos con lo sucedido con The Gentleman Villain.

► CM Punk, también con William Regal

Nos informan de ello nuestros compañeros de BodySlam.net y el asunto habría sido que el luchador de Chicago no habría querido estrecharle la mano al manager de Inglaterra cuando dio comienzo a su aventura en las tierras Khan debido a su consideración de que este es un títere de Triple H. Hasta ahora no habíamos tenido conocimiento de este incidente, aunque es de sobra conocida la buena relación de Regal con HHH, quien lo terminó llevando de vuelta a la WWE, donde trabaja actualmente.

«Varias fuentes me han confirmado detalles sobre un incidente que tuvo lugar entre CM Punk y William Regal, que ocurrió cuando Regal hizo su debut en AEW. En la altercación entre los dos hombres, Punk se negó a estrechar la mano de Regal y luego se acercó al legendario luchador, diciéndole que no le gustaba, que no confiaba en él y que Regal era un ‘informante de Triple H’«.

Con toda seguridad, más pronto o más tarde, CM Punk hablará de todas las polémicas que ha protagonizado en AEW. De momento, su salida de la compañía es un hecho y sin saber qué le deparará a él su futuro esta emprende un nuevo capítulo sin una de sus mayores estrellas –¿qué va a pasar con Collision?– pero también sin uno de sus principales problemas.