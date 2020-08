Chris Jericho: "Un ex-NXT filtró la aparición de Eric Bischoff en AEW"

El pasado 31 de julio, nos hicimos eco de una supuesta filtración de acontecimientos del episodio de AEW Dynamite del 5 de agosto. Cierto usuario denominado SpaceForce1, que en anteriores ocasiones había revelado planes de la empresa de los Élite y de WWE, escribió en Reddit que Eric Bischoff sería el moderador del debate entre Chris Jericho y Orange Cassidy previsto para dicho capítulo, antesala del duelo que ambos disputaron esta semana.

Y efectivamente, hubo "destripe" en toda regla, pues "Easy E" tuvo el honor de ser el tercer hombre en uno de los segmentos más divertidos hasta ahora vistos en AEW, gozando de importante protagonismo sobre todo al final, cuando decretó a Cassidy vencedor del coloquio, para oprobio de Jericho.

► La guerra sucia de los miércoles

Si bien tal "spoiler" parece que no afectó demasiado al programa, pues de hecho incrementó su audiencia un 17%, a juzgar por las palabras de Jericho en su último 'Saturday Night Special', no hizo demasiada gracia por Jacksonville. Y "The Demo God" afirmó saber quién se esconde detrás de ese intento de "sabotaje".

«Las redes sociales son otro mundo. Aunque creo que la cantidad de gente que está en redes sociales es muy pequeña comparada con el número de gente que nos ve. Por ejemplo, cuando tuvimos el debate y Eric Bischoff fue anunciado en Reddit. Y por cierto, sabemos quién es el espía. Oh, lo sabemos. De ninguna put* manera volverá a AEW. El repudiado de NXT era un espía, estampa eso. «Yo pensé, mira, podemos anunciar esto o no podemos anunciarlo y no preocuparnos. Tú sabes, la gente que lo sabe quizás ahora querrán ver el programa si no iban a hacerlo. La gente que no lo sabe, se sorprenderá. Y es exactamente lo que pasó. La gente se sorprendió mucho de que Bischoff estuviera ahí y salió genial».

AEW Dynamite (12 de agosto 2020) | Chris Jericho vs. Orange Cassidy

_____________________________________

