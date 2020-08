Los planes que AEW tenía para Goldberg, según Jim Cornette

Tal vez la lógica de por qué AEW resulta más atractivo hoy día que WWE para los jóvenes simplemente resida en el escaso apoyo de su producto sobre leyendas del pasado. Y cuales inevitables derribos de lógica, varias figuras nunca llegaron finalmente a sumarse al proyecto de Tony Khan, como ya hablamos largo y tendido de las tres ofertas propuestas a CM Punk para que fuese su gran figura mediática; papel que a cambio realizó Chris Jericho.

Pero apenas tuvimos las primeras noticias acerca del nacimiento de esta empresa, también se desveló que Khan quería contar con uno de los ídolos de su adolescencia: Goldberg. Así hablaba Khan de "The Myth" en enero de 2019.

«He tratado un poco con Bill, y me gusta mucho. Es una de las mayores atracciones de la historia del negocio, es una estrella enorme, un nombre muy conocido... Y sí, si se diera la situación adecuada, obviamente me gustaría contar con él. No he llegado a ningún acuerdo con Bill, pero me gusta mucho».