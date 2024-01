Chris Jericho rompe su silencio con una condición

Este pasado fin de semana, Chris Jericho se unió a Sammy Guevara en una lucha de reglas extremas por el Campeonato Mundial de Parejas AEW que llevaron por distintas zonas de la arena hasta que finalmente Ricky Starks cubrió a «The Spanish God» aprovechando una mala caída de este desde las alturas cual Jeff Hardy para dar la victoria a su equipo con Big Bill, que previamente había aplicado una Sit-Out Powerbomb sobre una mesa a «The Ocho» después de que Konosuke Takeshita lo golpeara con un palo de kendo en la cabeza. Fue un combate fantástico en un especial como Battle of the Belts. Sin embargo, aún se escucharon abucheos contra Jericho por la polémica en la que está envuelto.

En realidad, dos polémicas, solo que una llama mucho más la atención, pues el veterano ha sido acusado de ser el Harvey Weinstein de la lucha libre. En la otra, salió a la luz una historia sobre que supuestamente MVP lo noqueó en su crucero durante una discusión. Y mientras Jericho está lidiando con esta situación, está recibiendo todo el apoyo de AEW y de la mayoría de los fanáticos. En cambio, él ha querido permanecer en un segundo plano, al menos en su vida personal, pues en la profesional no ha dejado de luchar y realizar segmentos. No obstante, recientemente hizo una publicación en X con la que rompe su silencio. Aunque con una condición, que es que las respuestas a la misma están restringidas.

«No puedes volar con las águilas, si te rodeas de pavos….».

