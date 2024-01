MVP se ríe de su supuesto nocaut a Chris Jericho

Habida cuenta de que no podemos hablar de MVP por lo que está haciendo en la WWE porque desde hace meses no está haciendo nada, al menos delante de cámaras -existe el rumor de que la empresa está cambiando de rumbo a Omos– tenemos que hacerlo por otros motivos, como fue no hace mucho su disposición para interpretar a Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel después de que el actor que le daba vida al súper villano, Jonathan Mayors, fuera despedido del estudio al ser declarado culpable de violencia doméstica.

► ¿MVP noqueó a Chris Jericho?

O como ha sido más recientemente la historia de que supuestamente noqueó a Chris Jericho durante una discusión en su crucero en uno de sus eventos Chris Jericho’s Rock ‘N’ Rager at Sea. Una historia a la que el mismo Montel Vontavious Porter da continuación a través de una reciente publicación en redes sociales con la que parece indicar que en realidad eso no ocurrió pues lo trata como un «rumor». O puede que simplemente quiera que se deje de hablar de ello. También sería interesante que «The Ocho» se pronunciara.

Heard any good rumors lately?

😏🫡 — MVP (@The305MVP) January 11, 2024

«¿Escuchasteis algún buen rumor últimamente?«.

Sea verdad o no realmente esa historia del nocaut, probablemente nunca lo sabremos al cien por ciento. Lo que sí lo es es que MVP y Chris Jericho compartieron las cuerdas en 17 ocasiones cuando eran compañeros en WWE. Nunca tuvieron una rivalidad como tal pero sí se enfrentaron en varios manos a mano. También tuvieron algún combate titular, Royal Rumble, Money in the Bank, y sobre todo estuvieron en el mismo vestidor mucho tiempo. No sería una sorpresa que hubieran desarrollado una mala relación. Tampoco que con el tiempo hubieran solucionado sus problemas. Y quizá algún día vuelvan a trabajar juntos, ¿quién sabe? De momento, esto dijo MVP sobre ese supuesto nocaut a Jericho.