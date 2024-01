Francis Ngannou: «No he terminado con las MMA»

Los días de Francis Ngannou como luchador de MMA aún no han terminado. El ex campeón de peso completo de UFC y luchador de la PFL estuvo en Londres el lunes para una conferencia de prensa para promocionar su próximo combate de boxeo con Anthony Joshua , que tendrá lugar el 8 de marzo. Tras la rueda de prensa, Ngannou habló con DAZN y declaró que todavía planea regresar a Competición de MMA en algún momento en el futuro.

«Es una combinación. Soy un tipo que pelea, quiero decir, realmente no me gusta que me peguen, pero sí me gusta pegarle a la gente. Cada vez que haya una buena persona a quien golpear en una gran pelea, llámame, vendré e intentaré golpear y que no me golpeen. Eso es lo que importa.

“En este punto, no he terminado con las MMA. Puedo decirles que no he terminado con las MMA, porque todavía creo que todavía hay algunas peleas geniales que todavía puedo ofrecer a los fanáticos. Mis fans de MMA fueron mi base, quienes también me ayudaron a llegar a esta posición, así que todavía estoy pensando en cómo trabajar con esa comunidad”.

Ngannou no ha peleado en MMA desde que defendió con éxito el título de peso completo de UFC contra Ciryl Gane en enero de 2022. Lo que siguió fue un período de inactividad de 12 meses que terminó con él y UFC incapaces de llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. Luego renunció al título, se convirtió en agente libre y luego firmó con la PFL como ejecutivo (incluido el nombramiento de presidente del proyecto PFL África) y como luchador, aunque todavía tiene que luchar para la liga.

En ausencia de Ngannou, Jon Jones derrotó a Gane por un título vacante en UFC 285. Ngannou y Jones han discutido públicamente pelear entre sí durante años, y continuaron criticándose mutuamente luego de la salida de Ngannou de la promoción. A pesar de su historia y la magnitud de ese posible enfrentamiento, Ngannou todavía está a favor de una revancha contra la invicta estrella del boxeo de peso completo Tyson Fury, contra quien Ngannou perdió por estrecha decisión dividida en octubre pasado.

“Revancha contra Fury”, dijo Ngannou cuando se le preguntó si preferiría pelear contra Jones o Fury. “Revancha contra Fury, porque tengo una muestra de asuntos pendientes. No me enojé después de la decisión, pero todavía tengo este sentimiento de injusticia. Cuando sientes que algo no estaba bien, no estaba bien, todavía tengo ese sentimiento. Gané la pelea. Creo que gané la pelea. … Eso no importa en este momento, pero aún tengo ese sentimiento y realmente creo que puedo hacerlo mejor”.