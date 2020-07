No es un secreto la buena relación que existe entre Rey Mysterio y varios nombres de peso de AEW, como es el caso de Cody y Chris Jericho, con quienes coincidió en WWE en la década pasada. A raíz de eso, y sin saber si es un "coqueteo" o no para que Mysterio, en un "limbo" contractual con la compañía de Vince McMahon, la estrella de AEW, no tuvo más que elogios para Mysterio en su última entrevista con Sports Illustrated.

El campeón TNT declaró que él y su compañero estrella de AEW, Chris Jericho, pueden estar de acuerdo en que Mysterio sea un gran luchador de todos los tiempos.

"Lo único en lo que Chris Jericho y yo podemos estar de acuerdo es que no hay nadie más grande que Rey Mysterio. Es alguien que es realmente especial".

► Chris Jericho está en desacuerdo con Cody y dice que él es mejor que Rey Mysterio

Esta mañana, Le Champion recurrió a su cuenta de Twitter para declarar que no está muy de encantado con el hecho de que su compañero de AEW hablara en su nombre. Chris Jericho está en desacuerdo con Cody respecto a Rey Mysterio, y dejó en claro en Twitter su postura de que él es mejor que el enmascarado, agregando el hashtag DemoGod al final de su publicación.

- "No estoy de acuerdo. Yo soy mejor. #DemoGod"

Jericho recientemente popularizó el apodo en el episodio de Dynamite de la semana anterior, cuando indicó que, a pesar del puñado de victorias de NXT en audiencia sobre AEW Dynamite, en los Ratings la tendencia ha sido un dominio absoluto de esta última marca, y enfatizando que eso es lo que interesa a los auspiciantes.

Rey Mysterio aún no se ha pronunciado al respecto, recordando que "perdió un ojo" en su lucha contra Seth Rollins el domingo pasado en The Horror Show at Extreme Rules, y no se lo ha visto desde entonces; sin embargo, cuenta con un pronóstico médico es favorable, según informaron el lunes pasado en Monday Night Raw.