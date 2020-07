Si WWE puede presumir de la creación de un personaje atrayente para el gran público en los últimos años, esa es la versión "The Fiend" de Bray Wyatt. El problema es que del papel a la realidad hay un trecho, y aunque nadie duda de que como personaje cinematográfico en el sentido más puro del entretenimiento deportivo, Wyatt está a la altura de los grandes, una vez fuera de esta burbuja, su manejo no está luciendo tan brillante.

Desde su virtual invulnerabilidad a su rápida derrota ante Goldberg a posteriori, pasando por un desempeño sobre el ring que desmerece tamaña caracterización, este "The Fiend" se presta todavía a una lectura demasiado plana de su personaje, que lo asemeja más a una figura televisiva que a un competidor con todas las de la ley. He ahí la gran diferencia cuando algunos lo comparan con The Undertaker.

Bray Wyatt arruinó a Seth Rollins y The Miz

► Bray Wyatt: el nuevo "enterrador", según Dave Meltzer

Aunque Dave Meltzer va más allá en su negativo juicio acerca del ex-Campeón Universal. En el más reciente boletín del Wrestling Observer, Meltzer considera que Wyatt "arruinó" a Seth Rollins y The Miz por la manera en que estos fueron manejados durante sus respectivas rivalidades.

Respecto a "The Monday Night Messiah", recordemos aquellos dos combates del pasado año en Hell in a Cell y Crown Jewel, donde la supuesta intención de WWE era presentar a Wyatt como el malo de la película, y sin embargo, los seguidores acabaron apoyándolo. Mención aparte ese final por DQ dentro de la celda, pese a que este tipo de luchas no contemplen tal sanción. De hecho, los fans presentes corearon "Piece of Crap" al cierre de la velada. En consecuencia, Rollins perdió a partir de entonces toda credibilidad como técnico, y McMahonlandia tuvo que pasarlo al "lado oscuro".

Mientras, el bajón en el estatus de The Miz se hizo notorio tras su breve historia con "The Fiend", cercenando también su ascenso desde el bando técnico, e igualmente provocando que WWE lo devolviera a la villanía. Un único combate en TLC 2019 de apenas 6 minutos es el saldo que hoy ya casi nadie recuerda.

No obstante, no todas las Superestrellas con las que por ahora ha rivalizado "The Fiend" han salido perjudicadas. Obviando a Goldberg, pues como dije salió vencedor de las hostilidades, Daniel Bryan consiguió sacarle dos buenos combates al otrora líder de The Wyatt Family (Survivor Series 2019 y Royal Rumble 2020), y su imagen salió indemne. Creo que mucho tiene que ver aquí la potestad creativa de Bryan dentro de WWE.

Ídem respecto a John Cena, con un combate (por llamarlo de alguna manera) "Firefly Fun House" en WrestleMania 36 que supuso un divertido tributo a la carrera del veterano "The Champ" y abrió la puerta a una interesante nueva faceta de este a su regreso.

¿A qué grupo se adscribirá Braun Strowman? "The Monster Among Men" batió limpiamente a Wyatt en Money in the Bank 2020, aunque parece que tras el punto de inflexión pantanoso en Extreme Rules, tendrá que verse las caras de una vez por todas con "The Fiend" en SummerSlam. Y todo apunta a que perderá allí el Campeonato Universal; un resultado que realmente no tendría sentido si nos atenemos al hecho de que Strowman venció a Goldberg en WrestleMania 36. Pero bueno, sin suspensión de incredulidad, nunca habría lucha libre.