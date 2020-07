The Horror Show at Extreme Rules 2020 tuvo el combate con la estipulación del "Ojo por Ojo" entre Rey Mysterio y Seth Rollins el cual fue bien desarrollado, a pesar de las limitaciones propias y obligadas por el hecho de "tener que removerle el globo ocular al rival". Precisamente, pudimos salir de la intriga de una manera un tanto absurda, aunque no desluce el desarrollo que vimos entre los gladiadores. Al final del día, Rey Mysterio volvió a quedarse tuerto.

Más allá de la intriga que suponía el desenlace de este inédito combate, había otro tema pendiente de resolver, ya que Extreme Rules 2020 podía suponer la despedida de Mysterio de WWE, debido a su carencia de contrato con la compañía desde marzo, y su derrota bien podía significar una vía creativa de sacar al personaje. Al respecto, F4WOnline ofreció una actualización al respecto de las negociaciones.

«Meltzer dijo que Mysterio todavía no ha firmado un nuevo contrato, de ahí el motivo del final del combate de Extreme Rules. Sin embargo, cree que Mysterio firmará de nuevo con WWE, motivo de que dejaran abierto su estatus tras el show [...]»

► Rey Mysterio y WWE se reunieron en Stamford

Luego de que Rey Mysterio perdiera un ojo en el PPV del domingo pasado, anoche en Monday Night Raw se informó una actualización de su estado de salud, y parece que podría recuperar su visión un poco antes de lo que pensaba, ya que el nervio óptico no sufrió afectacion.

En una actualización de la situación contractual de Rey Mysterio, Mike Johnson declaró en el audio de PW Insider Elite lo siguiente:

"Rey Mysterio se reunió hoy martes con funcionarios de la WWE en Stamford, Connecticut, para discutir un nuevo acuerdo. Hasta el momento no se conoce si Rey Mysterio y WWE lograron llegar a un acuerdo."

La misma fuente reveló que Rey Mysterio también estuvo presente en las grabaciones Raw en el WWE Performance Center, pero no fue utilizado para el show de esta semana, y no se sabe si aparecerá en televisión el lunes próximo, teniendo en cuenta que se grabaron dos episodios.

Tendremos que ver qué les depara el futuro a Rey Mysterio; sin embargo, la idea es que firme un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta que el enmascarado quiere ver a su hijo Dominik triunfar en WWE. Con las noticias alentadoras recibidas sobre su estado de salud, existe la esperanza de verlo de vuelta.