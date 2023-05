¿Chris Jericho entierra a los jóvenes de AEW?

Double or Nothing verá a los “pilares” de AEW (MJF, Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy) enfrentarse por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Por eso hemos estado hablando de ellos últimamente, con Jack Perry comentando que ese término es solo propaganda o con Allin diciendo que no le gusta. Ahora vamos con Chris Jericho y sus recientes declaraciones a Joe Baiamonte para Sporf acerca de su papel en el camino hasta ahora de estos jóvenes All Elite.

► Chris Jericho, entre los pilares de AEW

“Por eso trabajé con Max durante un año y por eso he tenido a Sammy conmigo prácticamente desde que entró en la compañía, con excepción de unos meses. Esos chicos siempre estuvieron destinados a ser estrellas. Y también Darby y Jungle Boy, trabajé con ellos en los primeros meses de existencia de AEW y me di cuenta de que eran increíbles.Es gracioso cuando me critican onine por ‘enterrar’ a los jóvenes, es como si realmente no entendieran lo que estoy haciendo y ni siquiera vieran el programa, porque ha sido exactamente lo contrario. Y creo que hemos hecho un gran trabajo construyendo a estos chicos. Tener a cuatro de ellos en el evento principal y ver cómo todos han prosperado como habladores, porque siempre pueden luchar pero el personaje y hablar es lo más importante. Así que realmente disfruto ese aspecto, ver a esos chicos en ese lugar“.

“Mi objetivo y misión cuando llegué a AEW fue construir la mayor cantidad posible de estrellas, rápidamente, porque solo tienes un breve período de tiempo en el que las personas están interesadas en esta nueva promoción. Chris Jericho pudo haberlos llevado al show, pero no puede tratarse solo de mí. Sí, estoy orgulloso de ellos. Y se lo han ganado. Nadie lo merece. ‘Lo mereces’ es mi cántico menos favorito. Debería ser ‘Te lo has ganado’, porque se han ganado esa oportunidad y ese lugar, y han hecho un gran trabajo con eso”.

