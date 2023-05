Análisis y Predicciones – Night of Champions 2023

Este sábado se llevará a cabo Night of Champions 2023, el primer evento premium que se llevará a cabo en Arabia Saudita en el año, y que contará con siete encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de Night of Champions 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Campeonato Intercontinental: Gunther vs. Mustafa Ali

Gunther es alguien a quien WWE le ha puesto un cohete desde que Triple H se hizo cargo de la creatividad, y ha hecho un buen trabajo al elevar el Campeonato Intercontinental. Eso hace que esto sea realmente simple de predecir; Gunther tiene mucho camino por recorrer con su carrera por el título en este momento y prácticamente no hay posibilidad de que Ali lo derrote, tan bueno como es. El retador debería tener una buena presentación, pero al final será el perdedor en todo momento, y no hay un escenario realista en el que Gunther no deje Jeddah con su título intacto.

Predicción: Gunther

► Becky Lynch vs. Trish Stratus

Estas dos deberían poder tener una lucha bastante entretenida, así que eso no es una preocupación; es solo una pregunta sobre cuándo termina la rivalidad. Podríamos equivocarnos, pero creo que WWE, bajo el régimen actual, es más probable que le dé la victoria a Becky para preparala para una búsqueda titular, aunque Trish podría ganar de alguna manera y tendríamos una lucha de revancha en SummerSlam.

Predicción: Becky Lynch.

► Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair vs. Asuka

Estas dos siempre han trabajado bien en el ring y este encuentro no será la excepción. Si WWE quisiera que Night of Champions presentara un cambio de título, esta sería probablemente la elección propicia, ya que los demás son resultados bastante obvios. Dado que Bianca ya obtuvo su récord y su victoria en WrestleMania, el momento de apretar el gatillo es ahora, en favor de Asuka y su nuevo personaje.

Predicción: Asuka.

► Campeonato Femenil SmackDown: Rhea Ripley vs. Natalya

Con el debido respeto a Natalya, si Ripley fuera a perder contra alguien, no sería ella. Natalya siempre puede ofrecer buenos o grandes encuentros titulares, pero su último reinado de título individual fue hace cinco años y no hay una razón lógica para ponerla por encima de alguien con tanto impulso como Ripley. Este debería ser un buen encuentro, pero Ripley debería ganar y hacerlo con bastante facilidad.

Predicción: Rhea Ripley.

► Campeonato Mundial de Peso Completo WWE: Seth Rollins vs. AJ Styles

AJ Styles y Seth Rollins son dos de los mejores en el ring de la WWE y no se han enfrentado en un uno contra uno en bastante tiempo. Si bien Styles merece absolutamente una etapa con un título de evento principal nuevamente, es muy probable que Rollins obtenga la victoria. El Visionario ha estado ayudando a llevar Raw durante mucho tiempo y es uno de los mejores en la marca. Es la opción clara para convertirse en el campeón inaugural, dándole el reinado del título que se merece por un tiempo.

Predicción: Seth Rollins.

► Campeonato Indisputable de Parejas WWE: Kevin Owens y Sami Zayn vs. Roman Reigns y Solo Sikoa

No hace falta decir que esta historia se trata más de The Bloodline que de Zayn y Owens de alguna manera, y la historia puede ir en un par de direcciones diferentes dependiendo de si Reigns y Solo ganan los títulos o no. Una victoria les daría a Reigns y Sikoa otra razón para menospreciar a Jimmy y Jey, mientras que una derrota podría causar una ruptura entre Reigns y Sikoa y/o The Usos. De cualquier manera, parece probable que continúe la tensión en The Bloodline. Una victoria sería más un status quo para la historia de The Bloodline, y esta es una narrativa que necesita un poco de renovación. Además, no tiene mucho sentido darle más títulos a Reigns, ya que se defenderían con menos frecuencia. Zayn y Owens aún tienen mucho camino por recorrer en su reinado del título con varios rivales al acecho y deberían obtener la victoria aquí, probablemente con Sikoa llevándose el conteo.

Predicción: Kevin Owens y Sami Zayn.

► Brock Lesnar vs. Cody Rhodes

Poner a Lesnar en SummerSlam tiene que ser una prioridad para la compañía, y establecer una lucha de desempate entre Cody y Brock les da una historia preparada que no necesita establecer una nueva rivalidad ni mayor construcción del que ya tenemos. Además, los desarrollos de Raw en los que el brazo de Rhodes estaba “roto”, pero aún planea enfrentar a Lesnar en el PPV, hace que esta sea una situación en la que una derrota no necesariamente afecte al American Nightmare. Cody afrontará valientemente este encuentro, pero al final, perderá debido a su dolencia.

Predicción: Brock Lesnar.