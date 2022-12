Chris Jericho y Eddie Kingston terminaron su rivalidad con una lucha Barbed Wire Death en el episodio de AEW Dynamite del 20 de julio en la tercera noche del especial Fyter Fest 2022. Jericho salió victorioso, pero Kingston pudo haberlo hecho. Esto resulta obvio puesto que estaba en el encordado como su oponente, pero en realidad nos referimos a otra cuestión.

Hablando recientemente en su podcast, Talk Is Jericho, «The Ayatollah Of Rock’n’ Rollah» contaba que la razón por la que ganó fue porque lo siguiente que iba a hacer era rivalizar con Jon Moxley por el Campeonato Mundial de Peso Completo. De lo contrario, según indica, «The Mad King» podría haber ganado. Aunque cree que obtuvo la victoria moral.

► Chris Jericho y el Barbed Wire con Eddie Kingston

«Este fue un muy buen combate, nos interrumpieron al final, lo que fue un poco pesado. Súper violento, muchos trucos y alambre de púas. Nos estaban apurando al final. Es televisión en vivo y algunas otras personas podrían haberlo tenido segmentos o lo que sea. Creo que solo teníamos 13 o 14 minutos para pasar por esto. Para mí, porque (CM) Punk fue el campeón y se lastimó y luego Tony (Khan) quería a Mox (Jon Moxley) y yo para trabajar con el título, no podía perder ese combate porque estaría compitiendo por el campeonato. Si no hubiera estado compitiendo por el campeonato, Eddie probablemente habría ganado. Todavía obtuvo la victoria moral cuando me tiró en el alambre de púas al final. Aunque fue apresurado, todavía teníamos que hacerlo».