¿Qué necesidad tiene Chris Jericho a sus 52 años después de 32 de carrera de continuar tomando riesgos en sus combates en AEW? Sin ir más lejos, quienes vieron su segmento en el Rampage de la semana pasada notarían que tenía dos curas en la zona del pecho, ello debido a los muchos y contundentes golpes que recibió de Tomohiro Ishii en su lucha en Dynamite que le hicieron sangrar. Aunque podemos poner un montón de ejemplos de estos tres años en los que el Campeón Mundial ROH lleva trabajando como All Elite, incluidas caídas de jaulas.

Toda la necesidad del mundo, según el mismo «Y2J». Lo pone en claro en una reciente publicación en redes sociales contestando a un medio que analiza el combate que tuvo con el veterano de NJPW en el que retuvo el título de Ring of Honor. Si entramos al artículo, vemos que quien lo escribió quedó encantado con lo que ambos guerreros hicieron. No obstante, Jericho muestra su frustración por las personas que piensan que no debería cometer ese tipo de riesgos en los que su oponente lo golpea hasta hacerle sangrar.

I love when the “experts” say “Jericho doesn’t have to do this or take this kind of punishment at this point…”. Just shows that You know nothing about me. Because the true answer is, YES I do have to do this! Because I’m Chris Jericho…and I won’t ever give less than 10000%. https://t.co/JunAbLJt9B

— Chris Jericho (@IAmJericho) November 29, 2022