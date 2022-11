Critican a Becky Lynch por su retorno a WWE Raw

Después de varios meses alejada de la programación de WWE, Becky Lynch hizo su retorno el viernes pasado en SmackDown para completar el Team Belair para Survivor Series WarGames, donde ella fue la que obtuvo la victoria para su equipo. Y para continuar con los acontecimientos del evento premium, estuvo anoche en Raw para dar seguimiento a su historia con Damage CTRL. Bayley, Dakota Kai e IYO SKY pelearon con «Big Time Becks» desde las gradas hasta la zona donde se vende la mercancía.

► Jim Korderas critica a Becky Lynch

No faltaban fans que tenían ganas de que la ex Campeona Raw y ex Campeona SmackDown volviera a los encordados pero no todos quedaron contentos con su aparición en el programa de la marca roja. Al menos hay una persona que no. Hablamos del ex réferi de la compañía Jim Korderas. En un nuevo episodio de su #ReffinRant, una especie de sección que tiene en su perfil de Twitter en la que comparte sus pensamietnos sobre la actualidad de WWE, criticó a Becky Lynch por cómo se comportó buscando el apoyo de los fans.

«Estoy completamente a favor de que Becky Lynch sea la babyface que es en este momento, pero ¿realmente necesitaba jugar con la audiencia de la manera en que lo hizo y buscar su aprobación y decirles cuánto los ama y hace todo por ellos? Incluso salir entre la multitud con Bob y Zachary y los niños.

«Miren, fue un momento genial para ellos, pero al mismo tiempo, me gusta la atrevida Becky Lynch, la que le gusta a la multitud y que no tiene que jugar con ellos. Ella no tiene que bailarles el agua. Para mí, se sintió como si ella se adhiriera a la multitud para obtener su aprobación, ella tiene su aprobación, no necesitaba llegar a esos extremos anoche«.

¿Qué os pareció el retorno de Becky Lynch a Raw?