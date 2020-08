Chris Jericho da una posible fecha para su combate con Mike Tyson

Las hostilidades que se guardan Chris Jericho y Mike Tyson vienen de largo. Concretamente, dentro de WWE, cuando "Iron" se unió a DX hace una década, propinándole seguidamente un derechazo a Y2J que provocó que este besara la lona; clara evocación a lo que Tyson hizo con Shawn Michaels en WrestleMania 14.

Y el pasado 27 de mayo, se produjo un catalizador dramático en esta historia que sin duda, pretendía vender un duelo ya formal entre ambos veteranos para AEW All Out 2020. Tyson salió a escena con todo su séquito, encarando a The Inner Circle, en un segmento en parte improvisado que, más allá de su pésima calidad, acaparó titulares.

Sin embargo, Tyson volverá a ponerse los guantes el 12 de septiembre para verse las caras con Roy Jones Jr. Duelo de exhibición a 8 asaltos que no debería suponer un gran reto preparatorio, pero que parece impedirá dicho enfrentamiento contra Jericho en All Out, PPV que tendrá lugar el 5 de septiembre.

► AEW Full Gear 2020, siguiente horizonte

Jericho fue preguntado al respecto la pasada noche durante su show 'Saturday Night Special', y este confirmó que el plan sigue en pie.

«Tiene ese pelea con Roy Jones Jr. el 12 de septiembre, lo que elimina cualquier posibilidad de un combate conmigo el 5 de septiembre. Pero tú sabes, como dije, entiendo que hay mucho dinero en juego, me parece bien. Yo no voy a irme a ningún lado. Y tenemos otro PPV en noviembre, veremos qué pasa. Estoy listo para patearle el trasero en cualquier momento. No me asusta. Te lo digo ya».

La buena noticia, como escribí en una nota anterior, es que esto quizás permita un tercer duelo Jericho vs. Orange Cassidy en All Out, en caso de que el "Freshly Squeezed" derrote el miércoles a "Le Champion". O cuanto menos, que Jericho dispute un verdadero combate de lucha libre ante cualquier talento merecedor de impulso.

