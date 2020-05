Chris Jericho vs. Mike Tyson, posible duelo para AEW All Out 2020

Parece que a Chris Jericho le va eso de ser golpeado por una celebridad. Si ya recibió un puñetazo de Mickey Rourke en WrestleMania 25, al año siguiente directamente fue noqueado por Mike Tyson en un episodio de Raw. Y este último hecho supuso el detonante del segmento visto este miércoles, donde Y2J se reencontró con "The Baddest Man on the Planet" y ambos protagonizaron una trifulca un tanto pasada de rosca.

► ¿Hay planes para un choque entre Chris Jericho y Mike Tyson?

Muchos temen que esto vaya más allá, y realmente existan planes de un combate entre Jericho y Tyson. El ex-Campeón Mundial AEW lo dejó entrever bajo una entrevista concedida a Digital Spy, y poco después, ESPN volvió a preguntarle por las posibilidades de ver este duelo no soñado por nadie. Entonces, "Le Champion" confirmó definitivamente que ese cierre de AEW Dynamite visto el miércoles tuvo un propósito.

«Obviamente, la idea es hacer algo más. En este momento, lo estamos discutiendo. Mira, Chris Jericho contra Mike Tyson en un combate de lucha libre, una pelea callejera o un combate de boxeo sería algo grande. No soy Mike Tyson. No soy ni un milésima parte de Mike Tyson, pero llevo seis años boxeando. Sé boxear. Podría ganar combates contra gente de mi nivel. Así que si quiere hacerlo, vale. Cualquier cosa que le haga sentir cómodo, puedo hacerlo bien. Es lo que hago para ganarme la vida. Es lo que llevo 30 años haciendo».

Dave Meltzer reportó en el más reciente boletín del Wrestling Observer que el programa creativo ya estaría trazado.

«El debut de Mike Tysone en AEW que parecía ver sólo cosa de un día para presentar el título TNT, es algo a largo plazo con Chris Jericho. «AEW grabó el show de la semana que viene el 28 de mayo, por lo que tendría sentido que Tyson se quedara para ese show. Lo lógico sería algún tipo de desquite entre Tyson y Jericho, ya sea un combate de boxeo o un combate multitudinario, y reservarlo para el PPV. El próximo PPV no es hasta el 5 de septiembre».

Fyter Fest 2020 no tiene fecha definida todavía, pero All Out 2020 sí que tendrá lugar ese 5 de septiembre si nada lo impide. El próximo miércoles comprobaremos si existe una inmediata continuidad de la historia.