Lance Storm explica el gran problema de Raw Underground

En la semana del estreno de Raw Underground, ese experimento con gaseosa de WWE para intentar elevar la audiencia de su marca roja, no han faltado las valoraciones al respecto de parte de varias figuras de la industria. Y todas se han mostrado positivas. Diríamos que algo engañoso si tenemos en cuenta que dos de ellas son AJ Styles y John Cena, ligadas a la compañía McMahon. Pero es que también CM Punk dio un juicio favorable sobre el nuevo espacio de los lunes, proponiendo incluso que las mujeres tuvieran hueco en ese particular club de la lucha.

Pero inevitablemente tenían que llegar las críticas negativas. El episodio de esta semana de Figure Four Daily con Bryan Alvarez y Lance Storm dio cabida a varias preguntas de los lectores, y Storm respondió así a una que se interesaba por su opinión al respecto de Raw Underground.

«Creo que nadie ha señalado este punto que yo veo como el problema. Crearon una ambientación muy buena. Teniendo esto, que se presenta más violento, con derribos más repentinos, golpeo en el suelo y noqueos, luce apasionante. Pero para mí, el problema está en que debutaron con lo que parecía un resumen de los mejores momentos de un evento de UFC, con cuatro combates en menos de dos minutos. Eso es menos de 30 segundos por pelea.

«Si esto tiene éxito, tendrán un problema serio, porque lo repentino y la violencia de un primer asalto de 30 segundos es genial, pero tienes un show de tres horas que rellenar. Si Dolph Ziggler hace un derribo genial de lucha amateur, estrangula a un tipo, Ziggler luce genial. Sí, lució genial, pero si tiene que hacer un combate de lucha libre en Raw la semana siguiente que dura 12 minutos, muchos podrían preguntarse dónde está ese Dolph tipo duro que venció a un tipo en 30 segundos.

«Así que creo que hay una espada de doble filo. Si Raw Underground no cuaja, vale, es un concepto fallido y no tiene éxito. Pero si tiene éxito, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer un show de tres horas con peleas de 30 segundos.

«Si hubieran debutado con Chad Gable o Matt Riddle, haciendo los combates más al estilo del evento Bloodsport de Josh Barnett, más realistas, más violentos, y que pueden durar 8 minutos, a partir de ahí puedes hacer más de ello.

«Cuando empiezas con el mayor carrusel de palizas de la historia, con finales en apenas 20 segundos, creo que corres el riesgo de que cualquier otra cosa parezca larga, lenta y aburrida».