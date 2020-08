Goldberg a Roman Reigns: "Eres un chiste"

Vince McMahon dio un vuelco a las previsiones acerca de los principales combates titulares de WrestleMania 36 a poco más de un mes del "Show de los Shows", cuando Golberg se deshizo de Bray Wyatt/The Fiend en dos minutos bajo el estelar de Super ShowDown 2020, arrebatándole el Campeonato Universal.

Decisión creativa muy criticada que condujo a una defensa de este cetro ante Roman Reigns en "The Biggest Stage of Them All", debido a los grandes números de audiencia que demostró mover aún "The Myth".

Pero a última hora, hubo otra vuelta de tuerca, esta vez fuera del "kayfabe", al conocerse que Reigns había decidido ponerse en cuarentena justo el mismo día de la grabación del choque. A cambio, Goldberg fue contra Braun Strowman; remiendo de última hora sin explicación alguna por parte de WWE de cara a las historias.

Hoy, después de cuatro meses sin ver a Reigns y Goldberg por las pantallas de WWE, unas declaraciones del ex-WCW de alguna manera reactivan las hostilidades entre estos gladiadores.

► ¿Sigue en planes un Spear vs. Spear?

En enero, un usuario de Twitter llamado Nick preguntó a Reigns por qué golpeaba en sus últimas apariciones con su puño derecho una pequeña alfombrilla cada vez que salía al ring. Y el antiguo miembro de The Shield lanzó un claro dardo a Goldberg.

«Nada que explicar Nick. Es un pedazo de colchoneta. De esta manera no me rompo la mano golpeando el metal. Tengo que hacer esto 48 semanas en el año, así que sería estúpido. Sería como... un nivel de estupidez del tipo golpearse la cabeza contra una puerta antes de mi lucha. De cualquier manera, que tengas un buen día Nick».

Pulla a la que ahora responde Goldberg, durante su reciente intervención en el canal de YouTube de American Monster Productions.

«Primeramente, Roman... eres un chiste. En segundo lugar, cuando me pinchó por darle cabezazos a las puertas, tú sabes... Yo nunca expliqué todo mi proceso. Para tener estos personajes que tenemos, uno tiene que hacer ciertas cosas. Y una de ellas era darle un cabezazo a la puerta, ¿vale? Y tal vez pueda lucir estúpido visto desde fuera, pero como dije, hacemos balance de lo positivo y lo negativo, y es muy positivo hacerlo tan violento como sea humanamente posible, tan real como sea humanamente posible. Y lo negativo simplemente es que pierdes un poco de sangre o puedas sufrir una conmoción que te acorte una semana de vida».

De momento, el único combate que reportamos está en la agenda de WWE de cara a WrestleMania 37 es una revancha Edge vs. Randy Orton. Por entonces, supongo que Reigns ya habrá retomado su actividad luchística. De lo contrario, significaría que la situación epidemiológica en EEUU continúa siendo grave, aunque los rebrotes serán un factor muy a tener en cuenta.

