La historia que WWE construye con The Bloodline y Sami Zayn de protagonistas está recibiendo —algo no muy habitual— elogios unánimes por parte de toda la comunidad luchística de internet. Claro que, también se debe, en buena medida, al fundamental rol de Zayn, luchador de pasado independiente.

Y cualquier seguidor objetivo compraría el escenario de un Sami Zayn ganador del Royal Rumble varonil (aunque por ahora no ha sido anunciado para la contienda) como premio a su excelente trabajo durante los últimos meses y durante toda la década que lleva ya bajo los focos de WWE, con su consecuente estelar en WrestleMania 39 junto a Roman Reigns.

También Dave Meltzer, si bien el periodista deja entrever que el “plan B” de WWE ante la presumible ausencia de The Rock no pasaría por Zayn.

«Estudiar los ratings hace que sea obvio que Sami Zayn es el tipo. Cody puede esperar, tal vez pueda luchar con él más tarde en WrestleMania o en SummerSlam contra Sami Zayn, o sabes que hay un millón de formas de llegar a Cody y en algún momento también deberían llegar a Cody. En este momento, para mí, es el momento de Sami Zayn. «En este momento, nuevamente, es extraño, porque el objetivo, ya sabes, el objetivo desde el punto de vista de Roman Reigns todo el tiempo era convertir a Kevin Owens y Sami Zayn en estrellas, en estrellas más grandes. Eso realmente funcionó. Pero, ya sabes, el plan original, lo que puedo decir, y obviamente, el plan original no era Sami Zayn […]»

► La hermandad canadiense

Y asimismo, Chris Jericho. No obstante, “Le Champion” va más allá durante su reciente entrevista con Daily Star, y asegura que de ocupar el cargo de Triple H trazaría una victoria de Zayn en “The Showcase of the Inmortals”.

«No veo WWE frecuentemente, pero la sigo, y creo que esa historia es genial porque es algo natural. No planearon que fuese tan grande. Sami es el ejemplo perfecto de un personaje natural que los fans convierten en estrella, y creo que todo empezó el año pasado en WrestleMania con el combate de Johnny Knoxville, que fue brillante. «Es cuando finalmente se convirtió en Sami Zayn. Y si yo programara WWE, el estelar de WrestleMania sería Roman Reigns vs. Sami Zayn y Sami saldría vencedor».