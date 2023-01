Un nuevo capítulo de la historia entre Sami Zayn y The Bloodline se desarrolló en el reciente Monday Night Raw, donde Paul Heyman acusó al Uce honrario de conspirar contra el grupo. Afortunadamente, Jey Uso, quien inicialmente tuvo sus diferencias con Zayn, lo salvó de ser expulsado de The Bloodline. Teniendo en cuenta lo grande que se siente la historia y la gran aceptación que ha tenido en el público, muchos fanáticos creen que debería desembocar en una lucha en el evento central de WrestleMania 39 entre Sami Zayn y Reigns.

► Sami Zayn y Roman Reigns están protagonizando la mejor historia en WWE

Al día de hoy, no hay mejor historia en la WWE que la de The Bloodline, y muchos esperan que Sami Zayn sea el ganador del Royal Rumble este fin de semana, con la finalidad de ganarse un boleto hacia WrestleMania para enfrentarse a Roman Reigns (si es que retiene el título ante Kevin Owens en el mismo evento), aunque también podría ganarse esa oportunidad en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Canadá y en donde se ha filtrado el rostro de Sami Zayn en una imagen oficial. A todas luces, dos caminos factibles para el eventual enfrentamiento entre Sami Zayn y Roman Reigns.

Bill Apter explicó recientemente en el podcast The Wrestling Time Machine por qué, a pesar del enorme apoyo de los fanáticos, Sami Zayn no debería desafiar a Roman Reigns en WrestleMania 39. El veterano periodista argumentó diciendo que la diferencia de tamaño entre The Tribal Chief y The Honorary Uce no permitiría que el encentro luciera creíble.

“Me quedaría con lo que tienen. Amo a Sami; los fanáticos lo aman. Pero para que alguien se enfrente a Roman Reigns, la diferencia de tamaño, es todo para mí, y simplemente no funcionaría correctamente. No podía ver a ambos en un evento principal de WrestleMania”