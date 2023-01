Sami Zayn es uno de los protagonistas actualmente de la programación de la WWE. Sin ir más lejos, esta noche, durante el Raw 30, tuvo lugar su juicio acerca de su lealtad a The Bloodline en el que Roman Reigns estuvo a punto de echarlo de la facción ordenando a Solo Sikoa que lo atacara. Pero justo cuando iba a hacerlo, Jey Uso lo salvó y presentó pruebas a su favor que hicieron que el “Jefe Tribal” le diera una nueva oportunidad, la cual le llegará este sábado en Royal Rumble 2023. ¿De qué manera? Lo veremos. ¿Y si el “Uce Honorario” acaba ganando el combate de 30 hombres?

► El póster de Elimination Chamber 2023

Si lo hace, no tendría ninguna necesidad de luchar en Elimination Chamber 2023 pues tendría garantizada una lucha titular en WrestleMania 39. No obstante, de acuerdo a la reciente publicación de un medio en redes sociales, el póster oficial del Evento Premium lo tiene como único protagonista. La compañía todavía no lo ha desvelado así que esperaremos a entonces pero continuando con él, si SZ es la estrella del mismo, es porque estará luchando, y si estará luchando es porque, teóricamente, no ganará el Rumble. O si quizá si lo haga y Reigns lo ponga a prueba en EC.

Una idea podría ser: Sami Zayn gana el Royal Rumble, Roman Reigns está enojado y para que demuestre que merece la oportunidad lo pone dentro de la Cámara de la Eliminación con The Usos y Solo Sikoa, además de otros luchadores. Pero esto es pura especulación. De Elimination Chamber solo sabemos que será el 18 de febrero en el Bell Centre en Montreal, Quebec, Canadá.

A continuación, podéis repasar todo lo que pasó esta semana en el último Monday Night Raw antes de Royal Rumble 2023.