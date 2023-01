Hulk Hogan, The Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, Kurt Angle, Triple H, Nikki Bella, Brie Bella, Jerry Lawler, Diamond Dallas Page, Sean Waltman, Ron Simmons, Teddy Long, Road Dogg, Jimmy Hart, Alundra Blayze, Ted DiBiase, Mike Rotunda y The Godfather fueron algunos de los grandes nombres de la historia de la WWE que estuvieron esta noche en el 30 aniversario de Monday Night Raw. Pero hubo muchos que faltaron, en especial, ex luchadoras, de lo cual se quejaron tanto las Bella Twins como las redes sociales.

► Bully Ray no estuvo en el Raw 30

Entre ellos tampoco estuvo Bully Ray. Siempre es un gusto ver al todavía luchador -actualmente trabaja en IMPACT! Wrestling; en Hard to Kill 2023 tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial Impact- pero no pudimos hacerlo en este reciente programa de la marca roja. Pero sabemos por qué, pues él mismo lo da a conocer en un reciente episodio de Busted Open Radio. Lo que pasó fue que inicialmente la WWE contactó con él para formar parte del show pero no volvió a saber nada. Él hizo su propuesta y no obtuvo respuesta.

“Recibí una llamada telefónica al respecto. Les dije que si D-Von y yo íbamos a hacer algo que pudiera ayudar a otro equipo, como tal vez salir y hacer el anuncio de ‘Wassup’ y ‘Get the tables’ con otro equipo, y nos dejaran tocar alguno de nuestros éxitos… Hubiera estado más que feliz de hacer eso, nunca me devolvieron la llamada y estoy aquí hablando con ustedes”.

¿Os hubiera gustado ver a Bully Ray en el Raw 30?