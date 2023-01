Kurt Angle: “Siempre recordaré el Raw 30”

Kurt Angle volvió a la programación de la WWE durante el 30 aniversario de Monday Night Raw. El miembro del Salón de la Fama apareció en el escenario junto a D-Generation X (Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg y X-Pac) luciendo una camiseta de la facción. Más tarde, el medallista de oro olímpico fue réferi en una lucha de tercias que enfrentó a Seth Rollins y The Street Profits con Imperium; los primeros salieron vicoriosos después de que Rollins, Montez Ford y Angelo Dawkins aplicaran sus respectivos remates a Giovanni Vinci.

Let's just cut to the chase, why is @RealKurtAngle out here with D-Generation X at #RAWXXX?! 👀 pic.twitter.com/53ctRMU0gt

— WWE (@WWE) January 24, 2023