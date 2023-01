3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 23 de noviembre 2023

WWE RAW 23 DE ENERO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y continuamos el camino hacia Royal Rumble 2023 con un programa conmemorativo por los 30 años del programa insignia de WWE. En el estelar de la noche, Austin Theory retuvo el Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Bobby Lashley, con la ayuda de Brock Lesnar.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Austin Theory vs. Bobby Lashley

Al cambiarse la estipulación hacia una lucha de no descalificación, todos esperábamos que Brock Lesnar iba a volver, lo cual no es para nada malo, pero sí hizo predecible esta situación aquí. Además, el tiempo de la pausa comercial fue mayor que lo que se vio en televisión.

► 2- Bianca Belair vs. Sonya Deville

Una lucha que fue mala y donde ambas lucieron descoordinadas. Con Sonya Deville como la siguiente retadora al Campeonato Femenil SmackDown, simplemente este fue un combate que careció de todo propósito y que no ayudón en nada a esta última.

► 1- La jaula solo estuvo de adorno

Hubo mucha expectativa por este combate detro de una jaula de acero entre Bayley y Becky Lynch; sin embargo, esta no se dio, y en consecuencia, dejaron a todos con un mal sabor de boca que impidió continuar con el gran programa que llevaba siendo hasta ese momento.

LO MEJOR

► 3– The Undertaker, Bray Wyatt y LA Knight

Por si la rivalidad entre Bray Wyatt y LA Knight no tenía suficiente, la presencia de The Undertaker como el American Badass le añadió una capa más, que incluso permitió establecer una especie de “pase de antorha” entre los dos personajes afines a la oscuridad, y que no se vio en WrestleMania 31. Todos ejecutaron su papel a la perfección.

► 2- The Usos vs. The Judgment Day

Un gran combate y uno muy emocional también. Mucha emoción y continuó el ímpetu que tuvo la primera media hora con el segmento del juicio hacia Sami Zayn. Los de The Judgment Day demostraron ser dignos retadores.

► 1- El Juicio Tribal

La primera media hora tuvo uno de los mejores segmentos que se recuerde en mucho tiempo con el juicio tribal hacia Sami Zayn, generando diferencia de opiniones entre los miembros de The Bloodline y utilizando los acontecimientos de largo plazo para continuar armando una de las mejores historias televisivas de la WWE en mucho tiempo. Roman Reigns, Paul Heyman y Sami Zayn fueron espectaculares como siempre, pero Jey Uso también merece una mención especial.