Sugerencias por doquier durante el último año hacen difícil descartar que Roman Reigns vaya a enfrentarse a The Rock en WrestleMania 39, considerando además los reportes previendo tal combate desde hace aún más tiempo.

Pero dentro del Wrestling Observer Newsletter de esta semana, y con Royal Rumble el próximo sábado, Dave Meltzer ha puesto importante asterisco sobre la realización de tan mediático duelo.

[…] Nos contaron que a menos que [The Rock] cambie de opinión en los siguientes días, ya que se acerca un plazo límite para Mania, él indicó que no tendrá tiempo para ponerse en la forma necesaria que cree tiene que estar para hacer un combate estelar con Roman Reigns, pero abre la puerta para algo en el futuro […]

► Las puertas que se abren

Sin que Meltzer confirme la baja de The Rock para WrestleMania 39, miles de seguidores ya lamentan lo reportado cual información oficial. Y cabe preguntarse si de verdad resulta tan negativa —obviando preferencias personales hacia el veterano— su ausencia.

Evidentemente, la implicación de “The People’s Champ” concedería a la gran cita de abril un enorme plus de mediaticidad, conformando quizás su estelar más sonado tras el combate que el hoy rentable actor disputó contra Hulk Hogan en la entrega de 2002.

Pero esté o no esté The Rock, WWE ya sabe que la WrestleMania del presente año será sumamente exitosa, como la propia empresa reveló días atrás: a más de dos meses de distancia, récord de recaudación, por encima de WrestleMania 32 y con un cartel íntegramente aún en secreto. Ergo, puede permitirse el lujo de no tener a The Rock allí.

Miremos ahora hacia el aspecto creativo. Porque, no sé si de manera intencional o accidental, WWE ha logrado construir varias rivalidades para Roman Reigns durante los últimos años que encajarían perfectamente como “plan b” en WrestleMania 39.

Hablo de sus hostilidades con Drew McIntyre, iniciadas en 2019 y potenciadas una vez el escocés se estableció bajo el bando técnico. Muchos creyeron que “The King of Claymore Country” destronaría a Reigns en Clash at the Castle, y “The Head of the Table” se las ingenió de nuevo para conservar su estatus. Desde entonces, WWE vende que eventualmente habrá revancha, y cuanto menos, McIntyre merecería ganar uno de los dos títulos portados por Reigns, pues se habla de la posibilidad de defenderlos por separado en WrestleMania 39, uno en cada jornada del show.

O, como apunté hoy, la vía de Seth Rollins, oponente ideal en cuanto a narrativa. Los otrora compañeros de The Shield se midieron en Royal Rumble 2022 por el Campeonato Universal (Reigns aún no había ganado el Campeonato WWE), y el samoano, claro está, salió victorioso. Igualmente, McMahonlandia juega desde entonces con un nuevo duelo entre ellos y el buen trabajo de Rollins durante la era COVID luce propicio se vea recompensado.

Sobra comentar la opción de Cody Rhodes, si bien es la que menos narrativa destilaría. Sabemos que “The American Nightmare” competirá en el Royal Rumble (varonil) y por candencia, supone el gran favorito para acabar la noche sobre el ring señalando el logotipo de WrestleMania 39.

Y luego está Sami Zayn. WWE tiene en su mano armar un combate rudo vs. técnico como hace tiempo no se da en su producto, incluso por encima de un Reigns vs. Cody, si Zayn gana el Rumble y decide retar a Reigns. Tal vez el público quedaría disgustado ante una derrota del canadiense, aunque el problema sería el mismo teniendo a The Rock; no creo que WWE sacrificara el longevo reinado de Reigns por “The Great One”. Un estelar de Zayn en WrestleMania, saliera o no ganador, haría que este acabara por consagrarse como Superestrella.

En definitiva, después de todo, la negativa de The Rock, quien no deja de ser pasado de WWE, podría ser grata noticia para el presente y futuro de WWE.