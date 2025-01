Cartel rumorado a día de hoy para WrestleMania 41

Allá por junio de 2023, Tiffany Stratton confesaba tener a Charlotte Flair como inspiración, cuando la joven gladiadora no había dejado todavía NXT. Hoy, año y medio después, Stratton es Campeona WWE, y podría cumplir su sueño.

En las últimas horas, Fightful ha publicado que WWE baraja situar a Charlotte Flair contra Tiffany Stratton para una de las luchas femeniles principales de WrestleMania 41, teóricamente con la presea que porta la monarca sobre la mesa.

Esto se suma a otro reciente reporte vía Fightful que revela que WWE contempla también para «The Showcase of the Inmortals» un duelo entre Rhea Ripley y Bianca Belair, e igualmente tendría oro en liza, el Campeonato Mundial Femenil WWE en posesión de la primera.

Y todo, con Royal Rumble 2025 el próximo sábado. Tanto Flair como Belair han confirmado su participación en la campal femenil.

Desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU), los próximos días 19 y 20 de abril, WWE presentará WrestleMania 41. Sin ningún combate oficializado todavía, así luce su cartel rumorado.

