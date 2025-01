The Rock podría perderse WrestleMania 41: ¿Qué opina Kevin Nash?

A pesar de todo lo dicho (y hecho) en WWE, no es seguro que The Rock vaya a estar disponible para participar en WrestleMania 41. De ahí que recientemente informáramos que quizá no sea entonces cuando enfrente a Cody Rhodes.

► The Rock podría perderse WrestleMania 41

Ante esta situación de incertidumbre, e incluso pensando en que «The Final Boss» no esté en el gran evento de 2025, veamos qué piensa el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash según sus palabras en Kliq This:

«Es un largo camino hacia WrestleMania. Voy a lanzar algunas ideas por ahí. Tal vez tomes a alguien con la mayor calificación Q en nuestra compañía, y tal vez, después de que veas a Triple H, el jefe, la siguiente persona que veas sea el tipo que vale 800 millones de dólares y ha estado en todo durante los últimos 20 años que no es lucha libre. Entonces, haces que ese tipo salga, y estableces la correlación de, ‘Oh,’ y tiene un cinturón, aunque sea el cinturón de Ali. Entonces, si no sabes nada de nada, él es enorme, tiene un cinturón, y está hablando de lucha libre en un ring de lucha libre. ¿Por qué no lo usarías?

«Para mí, viéndolo, lo tomé como que él salió. Puedes decir que dijo, ‘No estoy involucrado, estoy involucrado.’ Lo que sea. No sé cuál es su agenda de trabajo, no sé cuáles son sus próximos proyectos. Así que no hay razón para crear algo si durante los próximos 90 días va a estar trabajando en un set en algún lugar. Pero sí sé que el siguiente tipo, al que realmente no puedo ver pero puedo ver (John Cena), está haciendo una gira de despedida, y va a estar realmente activo, y necesita decirme que la única forma en la que posiblemente puede terminar en WrestleMania es, no sé, tal vez ganando el Royal Rumble. Bueno, seguro que no quieres a Dwayne complicando eso con ninguna idea.

«Así que ahora quieres que tu próximo tipo, Cena, abra eso y diga, ‘Voy a ganar el Royal Rumble.’ Todos saben que el camino a WrestleMania comienza en el Royal Rumble. Entonces, ¿por qué no tendrías dos historias allí cuando quieres que esa historia avance? Puedes tomar a ese gran hijo de p*ta, Dwayne, y ponerlo donde demonios quieras«.

