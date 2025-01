La semana que viene, WWE llegará a la ciudad de Indianápolis para iniciar el Camino a WrestleMania 41 con Royal Rumble 2025.

. @MsCharlotteWWE has declared for the Women’s #RoyalRumble ! 👏

Pero ni mucho menos todo va a enfocarse en el evento premium. Por ejemplo, de acuerdo a un reciente anuncio, el director creativo Rob Fee será el anfitrión de un evento especial.

Desde IU Indianapolis:

Explora cómo la lucha libre profesional refleja y moldea la cultura estadounidense contemporánea a través de la narración de historias, la mitología, el rendimiento atlético y más.

¡Entra al ring donde el arte se encuentra con el atletismo! Únete al Director de Desarrollo de Personajes de WWE, Rob Fee, y al Profesor de Estudios Clásicos e Historia del Arte de IU Indianapolis, Andrew Findley, para una conversación fascinante sobre las intersecciones entre la lucha libre profesional y las bellas artes.

Los temas incluyen:

La construcción narrativa y la reflexión cultural

El papel de la retórica, la moda y la imagen corporal

Género en la competencia y la narración de historias

Este evento está abierto al público, ofreciendo una oportunidad única para adentrarse en la artesanía detrás de las cautivadoras presentaciones de lucha libre. ¡No te pierdas esta poderosa conversación—donde la construcción de personajes es el centro de atención!

Presentado por: El Instituto de Artes y Humanidades de IU Indianapolis, Indiana Sports Corporation, la Cámara de Comercio de Indianapolis, Downtown Indy y la Escuela de Arte y Diseño Herron de IU Indianapolis.

¡No te pierdas esta poderosa conversación—donde la construcción de personajes es el centro de atención!

¿Qué expectativas tienes a falta de menos de una semana para Royal Rumble 2025?

So excited to help bring @WWE Director of Character Development @robfee to @IUIndianapolis 1/31 to explore the art of professional wrestling.

Love to see @iahiindy @IndSportsCorp @IndyDT @IndyChamber partner to bridge sports entertainment and academia.https://t.co/vUC1I3wjEG. pic.twitter.com/66BtVeBcFn

— Joe Pellman (@joepellman) January 25, 2025