Insultos a Tony Khan en reciente evento de HOG

Dave Meltzer nos explicaba recientemente cómo Tony Khan está lidiando con Ricky Starks en AEW: «Una vez que estuvo convencido de que Starks se iría, no iba a reservarlo en el futuro porque así es como maneja las cosas«. El Editor en Jefe del Wrestling Observer escribía estas palabras en un informe mayor acerca de cómo el presidente All Elite ignora los problemas que se le plantean en relación al talento.

No solo de Starks sino también las situaciones de Rey Fénix o Miro tienen descontentos a buena parte de los fanáticos de la lucha libre pero continuamos con el «Absolute» porque unos cuantos de ellos aprovecharon para mostrar su enfado hacia Khan mientras él luchaba contra Charles Manson hace unas horas en el evento Final Warning de la promotora independiente House Of Glory en Nueva York.

En el clip a continuación se pueden escuchar los cánticos «F*ck TK» («A la mierd* Tony Khan):

Después del evento, Starks se pronunció así:

«¡Increíble noche esta noche en HOG! Fue increíble conocer a cada uno de ustedes. A veces no sé qué esperar o cómo seré recibido después de estos combates, pero ustedes siempre me demuestran que no hay más que amor cada vez«.

— Ricky Starks (@starkmanjones) January 26, 2025