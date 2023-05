Cartel actualizado de IMPACT! Under Siege 2023

Impact Wrestling estará de nuevo “bajo asedio” este mes, y aunque no se trate de su cita más notoria del año, veremos allí el debut de Trinity en un especial de Impact Plus, tras su firma con la empresa que parece se extenderá, cuanto menos, hasta el final del verano.

Trinity aún no cuenta con una rival confirmada por Impact, a la espera de que dispute su primer combate como nueva integrante de la división Knockouts, pues supimos que en las grabaciones denominadas Spring Slugfest, “The GLOW” luchó contra KiLynn King.

Under Siege estará marcado por la presencia de Trinity, si bien no definido. Varios encuentros ya anunciados lucen lo suficientemente atractivos como para que la otrora Naomi no sea el único “highlight” de la velada.

► Tres luchas titulares confirmadas

Under Siege 2023, a celebrarse el 26 de mayo desde el Western Fair District Agriplex de London (Ontario, Canadá), cuenta por ahora con el siguiente cartel.