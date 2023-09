Carmelo Hayes analiza su posible llegada al elenco principal

Este sábado 30 de septiembre, el campeón NXT Carmelo Hayes se enfrentará de nuevo contra Ilja Dragunov en NXT No Mercy en un nuevo intento de este último por conseguir el título, y sin duda esta será la mayor amenaza que enfrente su reinado desde que derrotara a Bron Breakker a inicios de este año para conseguir el título.

Mucho se especula de una posible llegada de Carmelo Hayes al elenco principal, siendo uno de los talentos más impecables en el ring y en el micrófono en todo NXT, rumor que será más fuerte en caso de que pierda ante Dragunov este fin de semana. No obstante, parece que Shawn Michaels le dijo que no estaba listo para el roster principal, a pesar de haber ya participado en un combate televisado contra Finn Bálor en Monday Night Raw.

Durante una entrevista reciente con The Messenger, Carmelo Hayes reveló que Shawn Michaels le dijo que no estaba listo para el elenco principal y mencionó qué tipo de consejo le dio Heartbreak Kid.

“Me dio una analogía realmente buena. Me dijo: ‘No quiero que empieces a construir tu techo si aún no has sentado las bases. Ya estás intentando poner las ventanas y ni siquiera has terminado de hacer lo tuyo.’ Ahí es donde estamos ahora».

Pensé: ‘Sí, déjame seguir construyendo ladrillo tras ladrillo’. Cuando pueda llegar a ese punto en el que sea el momento de ponerle un techo a esto, iré al elenco principal y comenzaré a construir ese techo.»

«Michaels escucha a la gente hablar. Él sabe lo que quieren los fanáticos. Cada vez que estoy en un partido, pienso: ‘Si Melo pierde, lo convocarán’. Sólo quiere asegurarme: ‘Oye, asegúrate de concentrarte en lo que tienes delante’”.