Carmelo Hayes: «No me comporto como peso crucero»

«[…] Así que estoy deseando volver a estar con él y conseguir esa victoria solidificada. Se habló mucho sobre un asterisco porque tenía a Trick a mi lado y hubo un poco de duda al respecto. Así que estoy listo para callar a todos los que dudan y vencer a Ilja uno, dos, tres, limpio». Este próximo sábado, Carmelo Hayes expondrá el Campeonato NXT ante Ilja Dragunov en No Mercy 2023 en lo que será una revancha del combate que tuvieron en The Great American Bash 2023, donde el campeón retuvo el título con polémica. Esta vez, quiere hacerlo limpiamente.

► Carmelo Hayes, más que un peso crucero

Y para ello va a tener que estar a la altura de su oponente, algo de lo cual estuvo hablando recientemente en Uproxx Sports, expresando que si bien tiene un tamaño de peso crucero no se comporta como tal sino que es tan grande como el rival que tiene delante. En esta ocasión, será The Dragon. ¿Podría vencerlo sin Trick Williams a su lado?

«Una vez, uno de mis entrenadores aquí dijo que cuando ves a Shawn Michaels contra The Undertaker, no estás viendo a un tipo grande contra un tipo pequeño. Si realmente lo piensas, solo estás viendo a dos íconos, Shawn Michaels y The Undertaker. Así que es la misma energía. No intento comportarme como un luchador peso crucero en el ring. En el papel, sí, soy un peso crucero. Pero en el ring, no obtendrás ese tipo de energía de mí en absoluto. Soy igual de imponente que mi oponente. Esa es más o menos la mentalidad con la que afronto cada combate«.

"This NXT Championship, it's bigger than you and I" This match between @Carmelo_WWE and @UNBESIEGBAR_ZAR at #NXTNoMercy is one of the biggest matches in NXT history…#WWENXT pic.twitter.com/MbuoxcCsrc — WWE (@WWE) September 27, 2023

En cuanto al cartel del evento, lo vemos a continuación:

Campeonato NXT

Carmelo Hayes (c) vs. Ilja Dragunov

Campeonato Femenil NXT – Lucha de reglas extremas

Becky Lynch (c) vs. Tiffany Stratton

Campeonato de Parejas NXT – Fatal 4-Way

The Family (Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo) (c) vs. The Creed Brothers (Julius y Brutus Creed) vs. Los Lotharios (Ángel Garza y Humberto Carrillo) vs. OTM (Lucien Price y Bronco Nima)

Campeonato Heritage Cup NXT

Noam Dar (c) vs. Butch

Campeonato de Norteamérica – Dragon Lee como réferi especial

Dominik Mysterio (c) vs. Trick Williams

Bron Breakker vs. Baron Corbin

Revelación del cuadro del NXT Women’s Breakout Tournament

Who will leave #NXTNoMercy as #WWENXT Tag Team Champions when these four teams meet in a MASSIVE Fatal 4-Way Match THIS SATURDAY? Tickets 🎟️: https://t.co/tAILEhGTTL pic.twitter.com/dd6LacMET7 — WWE NXT (@WWENXT) September 27, 2023