El plan de Chael Sonnen para Mateusz Gamrot

En el evento UFC Fight Night de este pasado fin de semana, el aspirante al peso ligero Mateusz Gamrot mantuvo vivas sus ambiciones al título.

Y el sábado, en las instalaciones de Apex, «Gamer» sumó su segunda victoria en 2023 gracias a la grave lesión de rodilla que sufrió su rival Rafael Fiziev en el segundo asalto de su pelea estelar.

A pesar de la naturaleza de su última victoria, el destacado polaco ha cosechado alguna recompensa por ello, habiendo saltado por encima de «Ataman» para ocupar el nº 6 en la última actualización de la clasificación de la UFC. Con eso en mente, Gamrot apunta a otro nombre por encima de él en el escalafón la próxima vez.

Tras el combate, el ex bicampeón de la KSW expresó su deseo de luchar contra el ex campeón Charles Oliveira después de lo que calificó como una inevitable segunda derrota ante Islam Makhachev el mes que viene en el UFC 294.

Antes de esa posibilidad, sin embargo, un ex luchador convertido en analista tiene algo más en mente para Gamrot…

► Sonnen sugiere un papel de apoyo para Gamrot en UFC 294

Durante un video subido recientemente a su canal de YouTube, el ex peso medio y semicompleto retador al título de la UFC Chael Sonnen dio su opinión sobre la llamada de Gamrot a «Do Bronx».

Aunque elogió al púgil polaco por atacar al brasileño, le hizo un retoque a la redacción de la llamada. Y «The American Gangster» también identificó otra oportunidad potencial que podría preceder a una cita en la jaula con Oliveira.

«Gamrot llamando a Charles Oliveira. Me encantó, con una excepción», dijo Sonnen. «Él dijo: ‘Creo que Charles va a perder’. Hubiera preferido que dijera: ‘No me importa si pierde contra Islam, quiero pelear con él’. A la inversa, eso también le diría al público que si gana, me lo pido yo. Si se convierte en el nuevo campeón… me gustaría una parte.

«Me gustó que Gamrot lo hiciera, y también creo que es sincero», continuó Sonnen. «No creo que no haya un respaldo para esa tarjeta… Oliveira tiene un historial de no llegar al peso, ya sea por el título mundial o no. Es muy difícil tener una pelea estelar de Oliveira para la que no tengas un luchador de reserva… Creo que tal vez esa es una oportunidad para Gamrot. Te lo digo porque no creo que sea demasiado tarde… Sal ahí fuera y haz un poco de ruido… Reclama que vas a ser tú y ve a ocupar ese lugar Gamrot. Tienes algo de apoyo, al menos por mi parte».

En el momento de escribir esto, no se sabe si habrá o no un luchador de reserva para la revancha de Makhachev y Oliveira en Abu Dhabi el mes que viene. Pero con el titular de la BMF, Justin Gaethje, aparentemente el siguiente en la línea, tal vez reciba la primera oferta para ello.

En cualquier caso, Gamrot tendrá la vista puesta en un combate importante contra un rival entre los cinco mejores la próxima vez, en su intento de establecerse firmemente en la conversación sobre el campeonato.