Él no es Seth Rollins ni ella es Becky Lynch, pero si Corey Graves continuara luchando quizá WWE hubiera aprovechado su relación con Carmella para impulsar a ambos en una rivalidad de parejas mixta. No obstante, debido a su posición de comentarista de la empresa no puede tener tanto protagonismo como las Superestrellas, por lo que respecta el enamoramiento entre ambos todo queda fuera para las redes sociales. De hecho, dado que desde hace unos meses están pasando tanto tiempo juntos en casa, han aprovechado para mostrar de forma más habitual a los fans cómo es su intimidad.

Y próximamente quienes lo sigan van a tener mucho más de ambos. Esta es una afirmación que podemos hacer después de que quien fuera Campeona SmackDown hiciera una publicación en Twitter anunciando que dentro de unas semanas van a lanzar un podcast juntos.

Big announcement 🗣 @wwegraves and I have a new podcast launching JUNE 11! Go follow @barewithuspod to keep up to date with all of the details!! Eeeeeek, so excited!! 🥳 pic.twitter.com/gKCwfEDqfh

— Leah Van Dale (@CarmellaWWE) May 22, 2020