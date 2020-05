Más por sus habilidades como amante que como luchador, Bobby Lashley estuvo más tiempo del que muchos hubiera deseado en primera plana con un triángulo amoroso que cuando finalizó lo dejó en la estacada, sin una nueva historia, sin un nuevo oponente, enfrentando a gladiadores al azar cada semana. Hasta que finalmente se separó de Lana, hasta que recientemente empezó a rivalizar con Drew McIntyre, actual Campeón WWE, bajo la dirección de MVP, que sin duda conoce mejor que la luchadora cómo una Superestrella puede alcanzar la cima.

► Bobby Lashley opina de Rusev

"The Dominator" está recibiendo una oportunidad perfecta para reencaminar su carrera, ahora queda ver si lo hace. Pero de momento no se olvida de la historia que lo tuvo en primera plana desde 2019 hasta hace poco, como tampoco lo hacen los fanáticos ni los medios. De hecho, en su reciente entrevista con Alex McCarthy, le pidieron que diera su opinión sincera acerca de quien fue su rival, Rusev.

"Ya sabes cómo funciona este negocio, a veces la gente viene y a veces se va. Pero con respecto a Rusev creo que nadie duda de que es un luchador increíble. Me encantó trabajar con él. Es un gran tipo en todos los ámbitos.

"No sé realmente qué fue lo que llevó a su salida. Pero tanto si vuelve a WWE como si trabaja en otro sitio, va a ser una superestrella. El chico es una superestrella".

No lo demuestra cuando entra a los encordados porque ahí busca únicamente triunfar como luchador, ganar combates, triunfar en las rivalidades, conseguir campeonatos, pero pocas veces Lashley no ha hablado bien de un compañero cuando ha tenido la ocasión más allá de las cámaras del imperio McMahon. Y del mismo modo hacía tiempo que no leíamos o escuchábamos a nadie hablar tan bien del gladiador búlgaro.