Drew Gulak también fue despedido de WWE y ahora busca su futuro en la lucha libre en otro sitio. Actualmente se está hablando de que podría unirse a AEW, e incluso de que podría debutar tan pronto como en Double or Nothing 2020. Este PPV va a celebrarse mañana sábado 23 de mayo en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Por ahora nada puede confirmarse, pero seguro que sus seguidores estarán especialmente pendientes del evento por si acaso lo ven aparecer en algún momento. No sería un mal movimiento para ninguna de las partes de concretarse finalmente.

► Drew Gulak contrata nuevo agente

Lo único que puede confirmarse de momento acerca de la situación actual de Gulak es que tiene un nuevo agente: Barry Bloom. Dave Meltzer informa de ello en el reciente boletín Wrestling Observer. Este agente representó en el pasado a Triple H. Y en realidad la contratación por parte de la ex Superestrella llegó antes de que abandonara el imperio de Vince McMahon. Y precisamente al mandamás no le gusta demasiado esto.

"Por lo normal, a WWE no le gusta demasiado cuando los luchadores contratan un agente. Lo curioso es que Bloom solía representar a Paul Levesque (Triple H) y allá por los años ochentas era uno de los agentes más reconocidos de la industria; también representó a Jesse Ventura y sus clientes incluyen a algunos de los nombres más grandes de la industria en la actualidad".

Esto no es más que una curiosidad pero no cabe duda de que Gulak quiere tomar las riendas de su carrera a partir de ahora y rodearse de un nombre importante para asegurarse que todo vaya bien en sus próximos pasos. Dónde o cuándo vaya a darlos es una incógnita en este momento.