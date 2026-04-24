Caos tras bambalinas en WrestleMania 42: comparan el ambiente con la WCW

Durante durante WrestleMania 42 parece que la situación en backstage habría sido mucho más caótica de lo que se vio en pantalla. De acuerdo con Dave Meltzer, el ambiente tras bambalinas el sábado fue descrito por algunos como “propio de la WCW”.

Aunque el evento dejó momentos importantes, las decisiones creativas y los cambios de última hora generaron incertidumbre entre el talento y el equipo de producción.

► La decisión sobre Cody Rhodes ya estaba tomada

Uno de los puntos más discutidos fue el resultado del combate entre Cody Rhodes y Randy Orton, donde el primero se llevó la victoria.

A pesar de los rumores de cambios de último momento, el reporte indica que la decisión de que Rhodes ganara ya estaba definida antes del sábado, descartando que el resultado fuera producto del caos del día del evento.

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► La salida de Pat McAfee generó tensión

El contexto detrás de estas decisiones también involucra a Pat McAfee, cuya decisión de no continuar en WWE habría impactado en los planes creativos.

Según el informe, dentro de la empresa se percibía que McAfee no se sentía cómodo con la negatividad general, tanto del público como del propio talento.

Además, varios luchadores consideraban que su inclusión, junto a figuras externas como Jelly Roll, debilitaba una historia sólida entre Rhodes y Orton que se remontaba a su etapa en Legacy.

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► Comparaciones con la etapa más caótica de WCW

El reporte señala que algunos dentro de WWE calificaron el ambiente como similar al de la antigua WCW, una referencia directa a épocas marcadas por decisiones improvisadas y falta de claridad creativa.

Aun así, también se confirmó que no todos los cambios se tomaron en el último momento, lo que matiza la narrativa de un descontrol total.

► CM Punk apunta al Campeonato de WWE

En medio de este contexto, CM Punk ha comenzado a perfilarse como el siguiente retador al campeonato de Cody Rhodes.

Ambos ya compartieron segmento recientemente en Raw, donde dejaron abierta la puerta a un enfrentamiento futuro, posiblemente en uno de los próximos grandes eventos.