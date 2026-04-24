WrestleMania 42: Dave Meltzer da cinco estrellas al Roman Reigns vs CM Punk

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el analista Dave Meltzer dio a conocer sus tradicionales calificaciones en estrellas para WrestleMania 42.

El evento dejó sensaciones mixtas: una primera noche con demasiadas subidas y bajadas y una segunda función que elevó considerablemente el nivel, especialmente gracias a su evento estelar.

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Dave Meltzer calificó WrestleMania 42 como un evento irregular, con problemas de ritmo en Night One y una mejora notable en la segunda noche.

El analista también señaló que el contexto de decisiones creativas y cierta sensación de desorden tras bambalinas influyeron en la percepción general del show.

Aun así, el evento dejó combates que ya se perfilan como memorables, especialmente el choque entre Roman Reigns y CM Punk, que alcanzó la máxima valoración.

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► Calificaciones de WrestleMania 42 – Night One

► Calificaciones de WrestleMania 42 – Night Two

Aunque la gente no salió del todo contenta del evento, para Meltzer el mismo no estuvo tan mal, mejorando bastante la segunda noche, donde se dieron buenos momentos.