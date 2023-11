Jade Cargill firmó contrato con WWE, y aunque durante sus primeras semanas como Superestrella apareció en todas las marcas, teniendo careos con personalidades importantes de la compañía, la ex Campeona TBS continúa sin debutar en el ring y ha dejado de aparecer en las últimas dos semanas en la programación semanal, sin que todavía se conozca en qué marca va a ser asignada. De hecho, lo único que se ha conocido últimamente es que ha estado entrenando en el Performance Center, y recientemente, inclusive dio a conocer que estaba entrenando junto a la estrella de AEW, Ricky Starks.

► Jade Cargill aún no debuta en un ring de WWE

Aunque la ex estrella de AEW sigue sin tener una fecha concreta para su debut, en el reciente episodio del podcast Busted Open Radio, el miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, sugirió que Jade Cargill debería hacer su debut en el ring en el Royal Rumble y ganar el combate de treinta mujeres. De suceder aquello, la ex Campeona TBS sería la primera Superestrella de la WWE en ganar el Royal Rumble en su primera lucha con la empresa, haciendo así historia en el proceso.

“En este momento, no se la ha visto tanto en televisión porque no puedes seguir mostrándole a alguien… y no hacer nada porque luego te cansas de verlo sin hacer absolutamente nada. Más cerca del Royal Rumble, tal vez ella aparezca. Tal vez ella aparezca y luego la traigas en el Rumble. Dame una razón lógica en el mundo del entretenimiento deportivo por la que Jade Cargill no pueda debutar en el Royal Rumble y ganar”.