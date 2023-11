A Tom Aspinall le encantaría ponerse los guantes de boxeo si se ve obligado a esperar el regreso de Jon Jones.

Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) se hizo con el título interino de los pesos pesados al noquear a Pavlovich en UFC 295, pero tendrá que esperar a que el campeón de los pesos pesados Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) defienda su cinturón ante Stipe Miocic en 2024 antes de unificar los cinturones.

Aspinall pidió a Jones que dejara vacante su cinturón para poder mantener la división en movimiento, ya que se espera que Jones esté de baja durante al menos ocho meses después de necesitar cirugía por un desgarro en el músculo pectoral. Con esa opción poco probable, Aspinall sugiere que compita en boxeo mientras tanto.

«Quiero estar activo. Estoy sano«, dijo Aspinall en una entrevista con Fight Disciples sobre el boxeo. «Absolutamente haré eso. Si puedo pasarlo con la UFC, lo haré. Creo que es una buena idea. Me gusta – me gusta mucho.

«Si quieren que lo haga, lo haré. Pero quiero estar activo. Estuve un año de baja por la lesión de rodilla y demás. He vuelto. Si me permiten decirlo, me he visto bastante bien en los dos que he jugado desde entonces. Todo ha ido bien. Estoy en un buen momento. Sigamos así, en movimiento».

Aspinall cree que debería pelear con Stipe Miocic en su lugar, y luego el ganador enfrentarse a Jones cuando regrese.

«No quiero estar esperando a Jon Jones«, dijo Aspinall. «¿Quién sabe si va a volver o no? Él no lo sabe. Nadie lo sabe. Así que no entretengamos a la división con eso. Déjenme pelear con Stipe o pelearé con otro contendiente, o si es posible, haremos uno de ellos (boxeo). Es una gran idea».