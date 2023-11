WWE RAW 20 de noviembre 2023 | Resultados en vivo | Becky Lynch vs. Xia Li 4. Tegan Nox y Natalya vs. Kayden Carter y Katana Chance vs. Indi Hartwell y Candice LeRae vs. Maxxine Dupri e Ivy Nile

Los cuatro equipos buscaban convertirse en las siguientes reatadoras de Chelsea Green y Piper Niven, quienes eestaban junto a la mesa de comentaristas. Tras un dominio inicial de Natalya, Indi Hartwell le robó el relevo, pero Ivy Nile resistía los ataques y pudo lograr algunas buenas maniobras. Finalmente Kayden y Katana vieron acción y lograron combinarse de buena manera, pero Natalya y Tegan impidieron que continuaran haciendo más daño y las sacaron del ring. Indi y Candice hicieron lo propio con sus rivales, y al final, Maxxine se lanzó en plancha sobre el resto y celebró con un 'Thank you'. Ivy Nile mostró gran fuerza, pero Kayden y Katana volvieron a trabajar muy bien en equipo, pero no pudieron lograr la victoria debido a la interrupción del resto. Los golpes venían uno tras otro, con Maxxine logrando aplicar el gusanito sobre Tegan. Sin embargo, no pudo lograr la victoria. Natalya y Tegan regresaron, y tras sacar fuera de combate a Ivy Nile, lograron aprovecharse de Maxxine.