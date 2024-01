El evento principal de WrestleMania 40 se ha convertido en un tema de conversación cada vez más, luego de que The Rock apareciera en el reciente Monday Night Raw e insinuara el tan esperado combate con el Campeón Universal Indisputable WWE Roman Reigns. Eso ha reavivado una vez más el debate sobre si WWE debería progrmaar a Roman Reigns vs. The Rock en WrestleMania, o si dejar que ambos se enfrenten en Elimination Chamber, reservándole el turno a Cody Rhodes para que complete su historia en Philadelphia en este mes de abril.

► Bully Ray analiza la revancha entre Roman Reigns y Cody Rhodes

En el último episodio del podcast Busted Open Radio, Bully Ray analizó sobre lo que podría pasar si WWE decidiera programar la lucha entre Cody Rhodes vs. Roman Reigns en lugar de The Rock vs. Reigns para WrestleMania 40. Si bien el miembro del Salón de la Fama WWE cree que la compañía tomó la decisión correcta al posponer la victoria de The American Nightmare el año pasado, continúa preguntándose si una victoria este año impulsaría a Rhodes al nivel de Reigns, a la vez que se pregunta sobre qué pasaría si Reigns volviera a vencer a Rhodes, algo que cree que es posible.

«Simplemente no sabes que si llegas a WrestleMania 40 y Cody pierde, si le quitas todo el viento a las velas de las bases de fanáticos, si él pierde, ¿por qué sigo teniendo fe? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Todavía te importa? Sí, si lo arruinan, es una cosa. ¿Pero vas a salir del aire en WrestleMania con Roman repitiendo la victoria?«

«¿Ya hay suficiente reacción con Roman solo trabajando o defendiendo el campeonato 11 veces el año pasado? ¿Debemos esperar que la gente siga invirtiendo tanto en un campeón que apenas se ve, a pesar de que entendemos que es una atracción y es ¿Es un gran problema? Creo que la gente diría: ‘Que te jod** a ti y a tu gran problema'».

Indudablemente, WWE está ante una gran encrucijada y ha tratado, según palabras de Triple H, de construir a Cody Rhodes en una historia de largo plazo que (supuestamente) debería desembocar en WrestleMania 40; no obstante, la presencia de The Rock en la ecuación puede cambiar, y quizás postergar, todo.