Dave Meltzer analiza el regreso de The Rock a WWE RAW

Dwayne «The Rock» Johnson hizo una aparición sorpresa en la reciente edición de WWE Raw: Día 1 este lunes, y luego de tener una interacción con Jinder Mahal, adelantó un posible enfrentamiento con Roman Reigns después de hacer referencia al hecho de «Sentarse en la cabecera de la mesa». Esto era lo que muchos estaban esperando, y la interrogante está en el aire en torno a dónde y cuándo se daría este combate.

► The Rock lucharía en WrestleMania 40 contra Roman Reigns

En el reciente Wrestling Observer Radio, Bryan Álvarez dijo que piensa que The Rock lucharía en WrestleMania 40 contra Roman Reigns, afirmación que fue secundada por Dave Meltzer, quien amplió un poco el detalle de por qué sería en el escenario grande y no en Elimination Chamber, que es el otro evento que suena como un posible destino.

«Yo pensaría eso. No tengo eso confirmado… Todo eso, ‘The Head of the Table’ y todo eso, y ‘Tribal Chief’, se hizo originalmente para preparar el combate Roman Reigns-Rock… El combate había estado sobre la mesa, creo que probablemente antes de la pandemia, ¿tal vez? ¿O tal vez justo después? Quiero decir, recuerdo que iban a hacer en el programa de Dallas (WrestleMania 38) y luego sería Los Ángeles (WrestleMania 39). Quiero decir, rechazó el primero para hacer el segundo, que habría sido Los Ángeles. Luego Los Ángeles terminó siendo cancelado, más o menos en diciembre, creo».

The Rock reveló el año pasado que estaba decidido a enfrentar a Reigns en WrestleMania 39 luego de una reunión con el actual presidente de la WWE, Nick Khan, y el ex presidente de la WWE, Vince McMahon, aunque tenía que prepararse para aquello; no obstante, el encuentro fue cancelado debido a varios factores, pero ahora parece que finalmente WWE decidió apretar el gatillo y la presencia de The Rock estaría asegurada. Ahora, habrá que ver cómo responde Roman Reigns a esta provocación cuando reaparezca en SmackDown.